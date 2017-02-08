Глава ДНР обвинил Киев в терроризме

Теги: убийство Украина терроризм донбасс

Лидер самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко заявил, что в убийстве комбата Гиви виновен Киев. По его словам, случившееся является терактом. В связи с этим он призвал внести нынешние украинские власти в список международных террористических организаций.

За организацией убийства командующего батальоном "Сомали" Михаилом Толстых, известного как Гиви стоят украинские власти. Об этом заявил лидер самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко.

По словам главы ДНР, предварительная версия показала, что гибель ополченца Гиви была терактом. Следствие устанавливает виновных, передает "Интерфакс".

"Хочу отметить, что мы на сегодняшний момент воюем с террористической организацией, на полях сражения они не могут нас достать, поэтому действуют так. Я считаю, что украинские власти должны быть в списках террористических организаций во всем мире", - подчеркнул Захарченко.

Ранее советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк заявил, что Захарченко, а также лидера ЛНР Игоря Плотницкого ждет судьба комбата Гиви. В связи с этим он посоветовал им сдаться. Также Шкиряк подчеркнул, что ему неизвестно, кто стоит за убийством ополченца.

Между тем, в оборонном ведомстве ДНР заявили, что именно Зорян Шкиряк может стоять за этим нападением. Комбат Гиви был убит 8 февраля в своем кабинете на базе батальона. По зданию выстрелили из огнемета "Шмель". В связи с трагедией в ДНР объявлен трехдневный траур. Похороны Михаила Толстых намечены на 10 февраля.

Читайте также:

Песков прокомментировал убийство комбата Гиви

В ДНР по горячим следам вышли на подозреваемых в убийстве Гиви

В Донецке при взрыве погиб командир ополченцев Гиви