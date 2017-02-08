Корабли авианосной группы ВМФ вернулись в Россию из Сирии

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В Минобороны России рассказали, что в Североморск из Сирии вернулся крейсер "Петр Великий". Позднее к нему присоединится корабль "Адмирал Кузнецов", который также выполнял боевые задачи по борьбе с терроризмом в арабской республике. Этот поход с боевым применением морской авиации стал самым масштабным в истории ВМФ.

В Россию из Сирии вернулся тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России. В военном ведомстве отметили, что корабль встанет на рейде Североморска в Кольском заливе.

Позднее к нему присоединится авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов", который также выполнял задачи по борьбе с терроризмом в Сирии. В Минобороны добавили, что на завершающем этапе дальнего похода корабли отработали несколько целей на морских полигонах Баренцева моря.

Помимо боевых кораблей в главную базу Северного флота вернутся танкеры "Сергей Осипов", "Кама" и спасательное буксирное судно "Николай Чикер". В Минобороны также подчеркнули, что это был самый масштабный поход с боевым применением морской авиации за всю историю ВМФ.

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