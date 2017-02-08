СМИ узнали о решении IBU отобрать у Тюмени ЧМ-2021 по биатлону

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У Тюмени отобрали право проведения чемпионата мира по биатлону в 2021 году. Об этом сообщил в своем микроблоге Twitter журналист германской телекомпании ZDF Нильс Кабен.

Конгресс Международного союза биатлонистов (IBU) принял решение отобрать у Тюмени право на проведение чемпионата мира в 2021 году. Об этом сообщил в своем микроблоге в Twitter журналист германской телекомпании ZDF Нильс Кабен.

Решение было принято на заседании внеочередного конгресса IBU в австрийском Хохфильцене. Там в четверг стартует чемпионат мира.

В сентябре 2016 года IBU объявил хозяйкой чемпионата мира-2021 Тюмень. Это решение не понравилось чиновникам Международного Олимпийского комитета (МОК) и Всемирной антидопинговой ассоциации (WADA).

До этого в WADA рекомендовали международным спортивным федерациям не назначать Россию организатором крупных соревнований. Причина в допинговом скандале, который произошел с российскими спортсменами в прошлом году.

В декабре стало известно, что Тюмень не проведет этап Кубка мира по биатлону из-за бойкота, который был объявлен спортсменами ряда стран.

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