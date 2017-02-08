Кремль защитит Учителя от нападок анонимных экстремистов

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В Кремле открыто высказались в поддержку Алексея Учителя. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал недопустимыми угрозы анонимных экстремистов в адрес режиссера из-за фильма "Матильда".

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о недопустимости угроз в адрес режиссера Алексея Учителя из-за фильма "Матильда", передает ТАСС.

Представитель Кремля напомнил о послании Владимира Путина Федеральному собранию, в котором президент сказал, что считает неприемлемым "агрессивную реакцию, которая выливается в вандализм и нарушение закона". "Президент сказал, что на такие проявления государство будет реагировать жестко", - подчеркнул Песков.

Организация "Христианское государство - Святая Русь" ранее направила в кинотеатры письма с призывом не допустить показа "Матильды". Православные активисты угрожают принять "меры".

"Мы специально проконсультировались: в Минюсте такая организация не зарегистрирована. То есть, по сути, речь идет об угрозах со стороны анонимных экстремистов", - подчеркнул представитель Кремля. По его мнению, "подобные действия абсолютно недопустимы".

В среду Учитель направил два заявления в Генпрокуратуру, в которых попросил проверить на экстремизм организацию "Христианское государство - Святая Русь", а также попросил оградить его коллектив и работников прокатных организаций от распространения "клеветнических измышлений" депутата Госдумы Натальи Поклонской.

"Матильда" повествует об отношениях балерины Матильды Кшесинской и цесаревича, будущего императора Николая II. Представители общественности на основе трейлера фильма усматривают в ленте "глумление" над императором и "клевету" на него.

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