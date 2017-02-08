В Москве студентка ударила одногруппника ножом в висок
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Студентка ранила канцелярским ножом своего одногруппника в Москве. По предварительной версии, происшествие было случайным. Проводится проверка.
В Москве студент попал в больницу после того, как одногруппница ранила его канцелярским ножом в висок. Как уточняет телеканал "360", девушка ударила молодого человека случайно.
19-летний юноша был доставлен в НИИ Склифосовского. К настоящему времени его отпустили из больницы домой.
Молодой человек отказался от претензий к ударившей его девушке. Тем не менее, полиция проводит проверку случившегося.
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