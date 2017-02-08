В Москве студентка ударила одногруппника ножом в висок

Теги: студенты Происшествие москва

Студентка ранила канцелярским ножом своего одногруппника в Москве. По предварительной версии, происшествие было случайным. Проводится проверка.

В Москве студент попал в больницу после того, как одногруппница ранила его канцелярским ножом в висок. Как уточняет телеканал "360", девушка ударила молодого человека случайно.

19-летний юноша был доставлен в НИИ Склифосовского. К настоящему времени его отпустили из больницы домой.

Молодой человек отказался от претензий к ударившей его девушке. Тем не менее, полиция проводит проверку случившегося.

Читайте также:

В СКР изучают обстоятельства смерти младенца в Пушкине

Вице-президент фитнес-сети расстрелял водителя из-за мелкого ДТП

Собака бойцовской породы покусала двух женщин в Москве