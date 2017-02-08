Полицейского и очевидца наградили за спасение девушки из Москвы-реки

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МВД наградило офицера ДПС и жителя столицы, которые спасли женщину из упавшего в Москву-реку автомобиля. Отмечается, что ценные подарки им вручил начальник столичного главка полиции Олег Баранов.

Начальник столичного главка МВД России Олег Баранов наградил офицера ДПС Алексея Коняева и местного жителя Мурата Шомахова за спасение девушки, которая упала в автомобиле в Москву-реку в результате ДТП. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что они были награждены ценными подарками.

В четверг 26 января автомобиль Subaru Forester в результате столкновения с Land Rover пробил ограждение и упал в воду. Инцидент произошел на Ростовской набережной напротив Киевского вокзала. Трагедию помогла предотвратить расторопность сотрудника ДПС Алексея Коняева и очевидца аварии Мурата Шомахова, которые спасли 34-летнюю девушку, сидевшую за рулем Subaru. Они разбили заднее стекло автомобиля, после чего, смогли вытащить пострадавшую наружу.

На место происшествия тут же были вызваны экстренные службы. Девушку передали сотрудникам скорой помощи. Автоинспектор был госпитализирован с общим переохлаждением и обморожением обеих кистей рук.

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