В Москве на маршрут вышел первый отечественный электробус

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В Москве начался основной этап испытаний отечественного электробуса ЛиАЗ-6274. Со среды он будет возить пассажиров по маршруту М2 между Филями и Китай-городом, сообщает пресс-служба ГУП "Мосгортранс".

Начался основной этап тестовой эксплуатации российского электробуса, испытания которого проводятся на базе ГУП "Мосгортранс". В настоящее время ЛиАЗ-6274 начал курсировать по одному из центральных столичных маршрутов, трасса которого проходит сразу через несколько районов города.

"Сегодня Москва принимает на испытание новый вид подвижного состава, который имеет большой потенциал и является общемировой тенденцией развития общественного транспорта. Электробус сочетает в себе маневренность и экологичность. По итогам шестимесячной тестовой эксплуатации специалисты Мосгортранса подготовят заключение и дадут рекомендации по данной модели. Уверен, что это поможет производителю создать серийный образец электробуса, удовлетворяющий высоким требованиям, которые столица предъявляет к городскому транспорту", ‒ отметил генеральный директор ГУП "Мосгортранс" Евгений Михайлов.

Благодаря высокому пассажиропотоку на этом маршруте, можно оценить работоспособность данного транспортного средства при большой нагрузке. А поскольку на все этапы испытаний отведено шесть месяцев, протестировать его удастся и при различных погодных условиях.

Отметим, что по будням маршрутом М2 пользуются более 16 тысяч человек ежедневно.