В Москве перевернулся автомобиль сотрудника "Спецсвязи"

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Сотрудник ФГУП "Спецсвязь России" попал в ДТП на Новоалексеевской улице в Москве. В результате происшествия его автомобиль перевернулся. 29-летний водитель получил травмы. Сейчас ему оказывают помощь медики. Обстоятельства аварии выясняются.

В тоннеле на Новоалексеевской улице в Москве произошло ДТП, в результате которого перевернулся автомобиль марки BMW. За его рулем находился сотрудник ФГУП "Спецсвязь России", информирует Life.

В результате происшествия 29-летний водитель получил травмы. Сейчас ему оказывают помощь врачи.

На место аварии приехали также сотрудники полиции. Они выясняют обстоятельства ДТП. Движение транспорта в этом районе затруднено.