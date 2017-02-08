В Москве перевернулся автомобиль сотрудника "Спецсвязи"
Сотрудник ФГУП "Спецсвязь России" попал в ДТП на Новоалексеевской улице в Москве. В результате происшествия его автомобиль перевернулся. 29-летний водитель получил травмы. Сейчас ему оказывают помощь медики. Обстоятельства аварии выясняются.
В тоннеле на Новоалексеевской улице в Москве произошло ДТП, в результате которого перевернулся автомобиль марки BMW. За его рулем находился сотрудник ФГУП "Спецсвязь России", информирует Life.
В результате происшествия 29-летний водитель получил травмы. Сейчас ему оказывают помощь врачи.
На место аварии приехали также сотрудники полиции. Они выясняют обстоятельства ДТП. Движение транспорта в этом районе затруднено.