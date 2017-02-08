Депутатам Рады хотят запретить разговаривать на русском языке

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Запретить выступления на русском языке в Верховной Раде в среду потребовал глава украинского парламента Андрей Парубий. Он даже зарегистрировал соответствующий законопроект. "Оппозиционная партия" страны обратилась в Генпрокуратуру с требованием проверить провокационные действия спикера. Между тем, киевская полиция устанавливает обстоятельства погрома на выставке в одной из столичных галерей.

Выбитые стекла, смятые холсты, сломанное оборудование. Все, что осталось от выставки киевского художника Давида Чичкана после нападения радикалов. Экспозиция называлась "Утраченные возможности" и была посвящена ситуации на Украине после Майдана, передает "ТВ Центр".

"Он показал в своих работах фактически то, что творят в публичном пространстве радикалы: в рамках декоммунизации рушат памятники деятелей культуры. Мы три раза звонили в полицию. Но они очень долго ехали. А когда полиция все-таки приехала, было уже поздно", - рассказала сотрудник киевского центра визуальной культуры Юстина Кравчук.

Никакого рвения люди в погонах с трезубцем не проявили и когда радикалы расписывали забор генерального консульства Польши во Львове. Хотя иностранные дипмиссии должны быть под особой охраной. На ограждении красуется надпись кириллицей "наша земля'", фасад здания заляпан пятнами красного цвета, а полиция еще только решает вопрос о возбуждении уголовного дела.

"Я думаю, что не попустительствовать радикалам сейчас Киев не может, у них нет таких возможностей. И, в принципе, на Украине довольно опасная ситуация. Дело может кончиться и новым переворотом", - отметил ведущий научный сотрудник российского института стратегических исследований Олег Неменский.

Этот вандал даже не пытается скрыть свое лицо, он большой человек. Заместитель главы фракции Порошенко в Верховной Раде Алексей Гончаренко. Прямо на камеру он разрисовывает краской фрагмент Берлинской стены возле немецкого посольства в Киеве. Портить часть культурного наследия ему никто не мешает. Это месть украинских радикалов, немало которых заседает и в парламенте страны, за высказывание посла Германии в Киеве Эрнста Райхеля. Дипломат заявил, что выборы в Донбассе могут состояться не обязательно только тогда, когда там не будет российских войск или на каждой городской администрации будет вывешен украинский флаг.

Киевская полиция пожаловалась на невозможность привлечь Гончаренко к ответственности: у него депутатская неприкосновенность. Другие нардепы поддержали коллегу и призвали бойкотировать торжественный приём в немецком посольстве. В Верховной Раде Гончаренко даже не пожурили за то, что интервью он дает на русском языке. Но он свой, из блока Петра Порошенко, глядишь, выучит еще язык настоящих патриотов. А вот парламентариям из Оппозиционного блока спикер Рады Андрей Парубий практически приказал говорить исключительно на мове.

Депутат Долженков, тоже от Оппозиционного блока, хоть и старается говорить на украинском, но переходит на русский - так привычнее. И не только для него – для большинства украинских политиков, которые только после Майдана в спешном порядке начали учить мову, чтобы называться патриотами.

Закон о тотальной украинизации страны внесен в Верховную Раду, но еще не принят. Но спорному требованию спикера использовать исключительно украинский язык патриоты в зале аплодируют. Среди них и лидер радикальной партии Олег Ляшко. Правда, когда Ляшко, выходя из здания, поскользнулся и упал на ступеньках, украинского эквивалента бурным эмоциям не нашлось. Нардеп громко выругался на великом и могучем.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".