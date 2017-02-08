Путин: прекрасное будущее России неизбежно

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Владимир Путин уверен в том, прекрасное будущее России неизбежно. Президент заявил об этом в среду на церемонии вручения в Кремле премий молодым ученым. Глава государства подчеркнул, что наши специалисты вносят важный вклад в развитие физики, химии, медицины и других наук, разрабатывают новые технологии, которые позволят обеспечить инновационное развитие российской экономики.

Распознать рак еще на генном уровне. Над этой проблемой в институте молекулярной биологии бьются уже десяток лет. Биотехнологи Алексей Дмитриев и Анна Кудрявцева исследовали уже более 30 генов, которые позволят действовать точечно при диагностике и лечении опухолей, передает "ТВ Центр".

"Перерождение нормальной клетки в злокачественную опухоль - это сложный многостадийный процесс, в который вовлечены десятки и сотни генов. Мы занимаемся тем, что анализируем, какие изменения произошли в злокачественной клетке по сравнению с нормальной", - рассказал старший научный сотрудник ФГБУН ИМБ РАН Алексей Дмитриев.

Алексей как физик занимается аналитикой, Анна как биолог отвечает за экспериментальную работу. На основе их исследований в ведущих мировых клиниках уже пытаются создавать новые лекарства. Фундаментальные открытия биотехнологов отметили и в России. Ученые стали лауреатами президентской премии в области науки.

"Сейчас очень важно чтобы общественность знала о достижениях, которые мы делаем. И получение этой премии позволит нам еще раз обратить внимание на проблемы онкологии, на то, что нужно поддерживать эту область, на то, что она очень важна и это действительно та область, в которой в ближайшее время возможно совершить научные прорывы", - отметила ведущий научный сотрудник ФГБУН ИМБ РАН Анна Кудрявцева.

Премия за результаты научных исследований вручается уже десятый раз. По традиции, это происходит в день науки. Среди соискателей только молодые специалисты, а вот выдвигают их коллеги – академики и видные ученые. В этом году победителями стали специалисты в области фундаментальных исследований.

"В конце прошлого года была утверждена Стратегия научно-технологического развития России. Поставлена задача и для фундаментальной науки. Это поиск ответов на так называемые глобальные вызовы будущего. Очень важно, чтобы в этой работе активно участвовали и молодые исследователи. Для этого Российским научным фондом сейчас разрабатывается специальная программа. Она направлена на то, чтобы талантливые, высокообразованные люди стремились и могли в полной мере реализовать себя дома, в России", - указал Путин.

Их исследования не увидеть и не пощупать руками. Фундаментальная наука не дает сиюминутных решений, но именно она является основой прогресса. Станислав Поплавский самый молодой лауреат, ему всего 28 лет. Совместно с коллегами из Курчатовского института Дмитрием Блау и Еленой Лущевской он исследует основы мироздания, кваркглюонную плазму – жидкость, из которой состояла наша вселенная сразу же после Большого взрыва.

"Значительная часть их экспериментов проведена на базе Большого адронного коллайдера. В его создание, в реализацию этого уникального международного проекта наша страна внесла существенный, крупный вклад. Отрадно, что молодые учёные России имеют возможность работать на этом самом мощном в мире ускорителе. Так, нашими лауреатами были получены результаты, позволяющие лучше понять, как возникла Вселенная", - сказал Путин.

Иногда для решения фундаментальные проблем требуются века. Математик Александр Гайфулин сумел доказать одну из теорем изгибаемых многогранников. Похожие объекты используются, например, при разработке солнечных батарей, которые должны раскрываться в открытом космосе. Томский физик Илья Романченко создал генератор радиоимпульсов, с помощью которых можно блокировать работу электронных устройств, например беспилотников или самодельных бомб. Используют эти технологии и для электро-химиотерапии при лечении раковых заболеваний.

"Мне пришла в голову очень простая, но очень хорошая мысль. Фундаментальные основы, на которых стоит наша страна, имеют настолько глубокие и настолько прочные корни, что её замечательное, прекрасное будущее неизбежно! Вам большое спасибо за вашу работу!" – отметил Путин.

За каждое исследование лауреаты получили премию в размере 2,5 миллионов рублей. Впрочем, для многих особое значение имеет именно признание их работы. Ведь само существование таких премий лишний раз показывает молодежи, что наука – это престижно.

Около 300 заявок на соискание премии - это вдвое больше, чем в прошлом году. Количество молодых ученых, которым еще не исполнилось 40 лет, в нашей стране растет. И, по словам президента, именно это залог будущего развития России.

Никита Васильев, Виктор Мальцев, Роман Лагунов, "ТВ Центр".