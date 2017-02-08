Путин обсудил с главой концерна Volkswagen перспективы бизнеса в России

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Объём инвестиций концерна Volkswagen в российскую экономику составляет почти два миллиарда евро. В среду об этом сообщил на встрече с Владимиром Путиным в Кремле председатель правления концерна Маттиас Мюллер.

Volkswagen производит свои автомобили в нашей стране уже более десяти лет. Концерн готов и дальше укреплять двустороннее сотрудничество и содействовать модернизации российского автопрома, передает "ТВ Центр".

В свою очередь, Владимир Путин отметил, что автомобили Volkswagen - одни из самых продаваемых в России. И в нашей стране заинтересованы в том, чтобы крупнейший европейский автопроизводитель продолжал успешно развивать здесь свой бизнес.

"11 процентов продаж автомобилей на нашем рынке – это Volkswagen. При этом, по-моему, процентов 10 из того, что здесь производится, идёт за пределы Российской Федерации. Это тоже неплохой показатель. Volkswagen пользуется и льготами, которые предоставляет российское правительство. С помощью этих льгот обеспечивается достаточно большой объём продаж. Мы очень рады тому, что ваш бизнес в целом развивается успешно, хотя мы понимаем, что есть определённые сложности, связанные с реализацией. Поэтому всегда готовы с вами обсуждать имеющиеся вопросы, для того чтобы помочь вам и дальше развиваться на нашем рынке", - отметил Путин.