Неизвестные ограбили продуктовый магазин в Черемушках
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На юго-западе Москвы двое неизвестных совершили нападение на продуктовый магазин. Они избили продавца, похитили продукты и скрылись на иномарке с места преступления. В настоящее время полиция задержала двоих подозреваемых в этом налете.
Полицейские задержали двоих подозреваемых в нападении на продуктовый магазин на юго-западе столицы. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
"В рамках введенного плана "Перехват" остановлен автомобиль с подозреваемыми, они задержаны", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что двое неизвестных напали на магазин на улице Профсоюзная в районе Черемушки. Злоумышленники избили продавца, а затем похитили продукты и скрылись на автомобиле Hyundai.
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