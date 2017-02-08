Неизвестные ограбили продуктовый магазин в Черемушках

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На юго-западе Москвы двое неизвестных совершили нападение на продуктовый магазин. Они избили продавца, похитили продукты и скрылись на иномарке с места преступления. В настоящее время полиция задержала двоих подозреваемых в этом налете.

Полицейские задержали двоих подозреваемых в нападении на продуктовый магазин на юго-западе столицы. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"В рамках введенного плана "Перехват" остановлен автомобиль с подозреваемыми, они задержаны", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что двое неизвестных напали на магазин на улице Профсоюзная в районе Черемушки. Злоумышленники избили продавца, а затем похитили продукты и скрылись на автомобиле Hyundai.

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