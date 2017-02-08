Украинский дизайнер изрезал лицо девочке в лифте в Москве

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Несовершеннолетняя девочка подверглась нападению в лифте одного из жилых домов на юго-западе Москвы. Мужчина атаковал ее с ножом и нанес ей несколько колото-резаных ранений лица. Пострадавшей удалось спастись. В правоохранительных органах позднее сообщили, что преступление совершил 38-летний дизайнер, который приехал в Россию с Украины.

В одном из жилых домов на Балаклавском проспекте в Москве мужчина с ножом напал на несовершеннолетнюю девочку, передает ТАСС.

В столичном главке МВД отметили, что инцидент произошел 7 февраля, когда девочка зашла в кабину лифта. За ней сразу же последовал незнакомый мужчина, который схватил ее за горло и несколько раз порезал ей ножом лицо. Однако пострадавшей удалось вырваться из рук злоумышленника, выбежать наружу и позвать на помощь.

В результате на место происшествия прибыли сотрудники полиции. Подозреваемый был задержан после обхода по квартирам дома.

Как рассказал источник в правоохранительных органах, им оказался 38-летний дизайнер, приехавший в Москву с Украины. Материалы переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.