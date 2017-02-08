В Москве заявили о преждевременности полной отмены виз с Турцией

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Москва не спешит с полной отменой визового режима с Турцией, заявил директор Четвертого европейского департамента МИД России Александр Боцан-Харченко. По его словам, в Турции все еще присутствует террористическая угроза. Тем не менее, частичные меры по безвизовому режиму Москва намерена принять.

Говорить о полной отмене визового режима с Турцией рано из-за сохраняющейся террористической угрозы в этой стране. Об этом заявил директор Четвертого европейского департамента МИД России Александр Боцан-Харченко.

"В силу того, что присутствует террористическая угроза, в силу того, что требуется еще некоторое время для реализации совместных намерений улучшить нашу работу по антитеррору, сейчас, к сожалению, отменять эти решения и возвращаться к безвизовому режиму еще рано", - заявил он. При этом он подчеркнул, что частичные меры Москва намерена принять, передает "Интерфакс".

Вместе с тем, Боцан-Харченко подчеркнул, что Москва и Анкара наладили очень плотные, интенсивные и эффективные контакты между всеми структурами по вопросам противодействия терроризму. "Конечно, процесс нормализации идет, мы видим результаты, которым мы рады, но в то же время эти результаты пока не стопроцентные", - отметил он. Дипломат пояснил, что имеет в виду контакты по линии спецслужб и военных.

В декабре "Известия" сообщили, что Россия заморозит переговоры по безвизовому режиму с Турцией. Такое решение приняли в Москве после убийства российского посла Андрея Карлова. Тем не менее, российская сторона готова вернуться к рассмотрению этого вопроса в будущем. Однако для этого Турции необходимо продолжить "серьезную работу" по ряду направлений, отметил источник в российских внешнеполитических кругах.

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