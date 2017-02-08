Мужчина погиб под колесами электрички в Подмосковье

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Электропоезд смертельно травмировал мужчину недалеко от станции "Икша" в Московской области. Следователи начали проверку по факту случившегося, а также выясняют все обстоятельства данного происшествия.

Мужчина погиб в результате наезда электропоезда недалеко от станции "Икша" в Подмосковье. Об этом сообщается на сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

"Около 6 часов утра недалеко от станции "Икша" электропоездом сообщением Москва-Талдом травмирован неустановленный мужчина на вид 30-35 лет, который шел по железнодорожным путям спиной к поезду. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении.

Следственные органы начали проверку по факту произошедшего, а также выясняют все обстоятельства и причины данного инцидента.

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