Россияне не смогут купить алкоголь и табак по продовольственным карточкам

Теги: Экономика продукты продовольствие минпромторг карта

Система продовольственной помощи будет работать на базе банковских карт "Мир". Россияне смогут приобрести по ним любые отечественные продукты, кроме алкоголя и табака. Кроме того, система также рассчитана и на фермеров, которым позволят покупать по этим картам семена и корма для животных.

В Минпромторге России заявили, что система продовольственной помощи будет работать на базе национальной платежной системы "Мир". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Мы с АО "НСПК" - оператором национальной платежной системы "Мир" уже нашли подходящее техническое решение, которое вполне может действовать в рамках уже действующих механизмов процессинга при расчете банковскими картами", - говорится в сообщении.

В министерстве подчеркнули, что планируется добавить специальные функции автоматического контроля за тем, приобретается ли допустимый товар, или нет. Специальные карты позволят покупать любые отечественные продукты питания, кроме алкоголя и табака.

В частности, эта система также рассчитана на фермеров и позволит им приобретать семена и корма для животных.

Накануне глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что в настоящее время завершается работа над программой продовольственной помощи для россиян. Согласно этой концепции, граждане нашей страны смогут получить карточки со специальными баллами, которые можно будет обменять на продукты. Ввод этой программы планируется в 2017 году.

Читайте также:

Минпромторг хочет ввести продовольственные карточки в 2017 году