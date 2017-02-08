СБР не откажется от проведения ЧМ-2021 по биатлону в Тюмени

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Международный союз биатлонистов предложил Союзу биатлонистов России добровольно отказаться от проведения ЧМ-2021 в Тюмени из-за несоответствия кодексу WADA. Однако президент СБР Александр Кравцов подчеркнул, что российская сторона не будет принимать эти условия и обратится в суд.

Россия не станет добровольно отказываться от проведения чемпионата мира по биатлону в Тюмени, заявил президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Кравцов, передает ТАСС.

Кроме того, он подчеркнул, что СБР будет рассматривать возможность обращения в суд.

Таким образом, российская сторона отказалась от предложения Международного союза биатлонистов (IBU) добровольно передать право проведения ЧМ-2021 другой стране.

Ранее первый вице-президент IBU Виктор Майгуров заявил, что в случае отказа России отменить турнир в Тюмени, организация отнимет соревнование в одностороннем порядке. По его словам, страна не может принять турнир из-за несоответствия кодексу WADA. "При этом место проведения чемпионата мира определится на конгрессе 2018 года", - сказал Майгуров.

Ранее в среду в австрийском Хохфильцене прошло заседание внеочередного конгресса IBU. На нем обсуждалась тема проведения чемпионата мира на территории России. Основанием для заседания стала рекомендация МОК отказаться от проведения крупных международных стартов в России на время расследования допинговых нарушений. Еще одной причиной стало требование WADA пересмотреть решение по выбору Тюмени местом проведения турнира. В результате журналисты узнали о решении IBU не проводить чемпионат в России.