СКР завел дело по факту убийства таксиста на юге Москвы

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Столичные следователи возбудили уголовное дело после убийства таксиста на юге Москвы. Водитель был обнаружен в своей машине с колото-резанным ранением. Ранее сообщалось, что иномарка неожиданно съехала с дороги и врезалась в столб на Варшавском шоссе.

Следственные органы возбудили уголовное дело по факту убийства таксиста на Варшавском шоссе в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на старшего помощника руководителя ГСУ СК России по столице Юлию Иванову.

"Следственными органами ГСУ СК России по Москве возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Вечером 8 февраля на проезжей части дороги Варшавского шоссе сотрудники ДПС в машине обнаружили 44-летнего водителя такси с одним колото-резанным ранением. По пути в больницу от полученных травм мужчина скончался в карете скорой помощи", - сказала Иванова.

По ее словам, в данный момент следователями устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также лица, которые причастны к этому преступлению.

Ранее портал Life писал, что на Варшавском шоссе автомобиль Hyundai Solaris неожиданно съехал с дороги и врезался в столб. За рулем был обнаружен водитель с ножевыми ранениями, а пассажир скрылся с места аварии.

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