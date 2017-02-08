Берлин поддержал слова посла ФРГ на Украине о выборах в Донбассе

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МИД Германии поддерживает слова посла ФРГ на Украине Эрнста Райхеля, который заявил о возможности проведения выборов в Донбассе до того, как на каждой городской администрации будет вывешен украинский флаг. Об этом заявил официальный представитель ведомства Мартин Шефер.

Официальный представитель МИД Германии Мартин Шефер заявил, что слова чрезвычайного и полномочного посла ФРГ на Украине Эрнста Райхеля, который заявил о возможности проведения выборов в Донбассе уже при нынешних условиях, не противоречат позиции Берлина.

По словам Шефера, усилия Германии направлены на то, чтобы Украина получила суверенитет над всей территорией. Он добавил, что на это также направлены минские договоренности, передает "Укринформ".

Ранее Эрнст Райхель высказал мнение, что выборы в Донбассе можно провести и до того, как на каждой городской администрации будет вывешен украинский флаг.

На эти слова дипломата уже отреагировали в украинском МИД, куда его вызвали для разъяснений. Там ему заявили о невозможности проведения выборов на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса в настоящий момент.

Кроме того, бурно отреагировал на высказывания посла заместитель главы фракции Петра Порошенко в Верховной Раде Алексей Гончаренко. Перед видеокамерой он разрисовал краской фрагмент Берлинской стены возле немецкого посольства в Киеве. В ответ Шефер подчеркнул, что в германском МИД сожалеют из-за этих действий украинского парламентария. По его словам, ведомство намерено привести фрагмент исторической стены в исходное состояние, передает ТАСС.

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