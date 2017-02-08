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С проблемой лишнего веса неожиданно столкнулись амурские тигры, которые живут в зоопарке китайского Харбина.

В китайском зоопарке растолстели амурские тигры. Сотрудники зоопарка говорят, что причиной ожирения стал удвоенный рацион питания, который нужен хищникам, чтобы благополучно пережить зиму. В естественных условиях перед зимой жировая прослойка амурских тигров вырастает до пяти сантиметров. Однако в зоопарке явно перестарались с усиленным питанием, сообщает "ТВ Центр".

Защитники животных вообще говорят, что такой лишний вес вредит тиграм. Теперь работники зоопарка обещают к весне привести хищников в должную форму. Однако сейчас популярность этих животных у посетителей резко выросла.