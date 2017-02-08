22:28, 08 февраля 2017

Путин посетил выставку шедевров Ватикана

Теги:  Культура  путин  выставка

Владимир Путин в среду посетил выставку "Roma Aeterna. Шедевры пинакотеки Ватикана", которая проходит в Третьяковской галерее.

Президент России Владимир Путин 8 февраля посетил выставку "Roma Aeterna. Шедевры пинакотеки Ватикана". Как сообщили в пресс-службе Кремля, выставка была  организована в соответствии с договорённостями между российским президентом и Папой Римским, передает "ТВ Центр".

В таком объёме работы из Ватикана еще не вывозились. Впервые ватиканские музеи представили в России лучшую часть своей коллекции - шедевры XII - XVIII веков.  Среди них творения Джованни Беллини, Перуджино, Рафаэля, Караваджо. Владимира Путина во время осмотра экспозиции сопровождала директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова. 

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