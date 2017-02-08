Путин посетил выставку шедевров Ватикана

Теги: Культура путин выставка

Владимир Путин в среду посетил выставку "Roma Aeterna. Шедевры пинакотеки Ватикана", которая проходит в Третьяковской галерее.

Президент России Владимир Путин 8 февраля посетил выставку "Roma Aeterna. Шедевры пинакотеки Ватикана". Как сообщили в пресс-службе Кремля, выставка была организована в соответствии с договорённостями между российским президентом и Папой Римским, передает "ТВ Центр".

В таком объёме работы из Ватикана еще не вывозились. Впервые ватиканские музеи представили в России лучшую часть своей коллекции - шедевры XII - XVIII веков. Среди них творения Джованни Беллини, Перуджино, Рафаэля, Караваджо. Владимира Путина во время осмотра экспозиции сопровождала директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.

Читайте также:

В Третьяковке до 1 марта продлена выставка шедевров Ватикана