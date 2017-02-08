В Кировской области женщине выдали кредит под 2379% годовых

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Прокуратура Кировской области выявила факт незаконной выдачи потребительского кредита под 2379 процентов годовых. При этом полная стоимость займа не может превышать рассчитанное Банком России значение больше чем на треть. Прокуратура внесла представление о снижении процентной ставки, а также привлечет к дисциплинарной ответственности лицо, допустившее это нарушение.

В Кировской области прокуратура выявила факт незаконной выдачи микрофинансовой организацией потребительского кредита под 2379 процентов годовых. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное ведомство. Данный факт был установлен после обращения местной жительницы.

По информации прокуратуры, в середине 2016 года жительница города Омутнинска оформила в офисе микрофинансовой организации краткосрочный денежный займ под 292 процентов годовых. Затем между сторонами было заключено дополнительное соглашение об изменении срока возврата денежных средств и увеличения процентов по займу до 2379.

В ведомстве добавили, что полная стоимость потребительского кредита не может превышать рассчитанное Банком России значение более чем на треть.

В адрес руководства данной организации прокуратурой было внесено представление о снижении процентной ставки. Кроме того, к дисциплинарной ответственности будет привлечено лицо, допустившее это нарушение.