В Конгресс США внесли законопроект, усложняющий снятие санкций с России

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Несколько сенаторов внесли на рассмотрение верхней палаты Конгресса США законопроект, ограничивающий возможность Дональда Трампа снять антироссийские санкции без одобрения законодателей. Документ, в частности, потребует от Белого дома объяснить, зачем Вашингтону идти на такой шаг.

На рассмотрение верхней палаты Конгресса США внесен законопроект, который призван ограничить возможность президента страны Дональда Трампа снять антироссийские санкции без одобрения законодателей. Документ подготовлен группой американских сенаторов во главе с республиканцем Линдси Грэмом, передает ТАСС.

Этот законопроект должен потребовать от администрации президента доклад с подробным объяснением, почему с России нужно снять санкции. Кроме того, он установит 120-дневный период, в течение которого Конгресс сможет проголосовать против этого шага.

Ранее один из авторов инициативы, представитель Демократической партии Бен Кардин отметил, что если Конгресс не согласится с решением Трампа о снятии ограничительных мер, то сенаторы и конгрессмены смогут "предпринять действия от лица законодательной власти". Речь идет, в том числе, о принятии совместной резолюции, запрещающей отмену санкций.

В случае, если речь пойдет о снятии санкций, то этот шаг должны будут одобрить обе палаты Конгресса также посредством совместной резолюции, напомнил Кардин.

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