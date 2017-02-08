Суд арестовал коммунальщиков после падения снега на младенца

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В Москве арестованы трое работников ЖКХ, которые ранее были задержаны после падения снега на коляску с грудным ребенком. Они помещены под стражу до начала апреля. Решение об этом принял Останкинский суд столицы.

Останкинский суд города Москвы санкционировал двухмесячный арест трех коммунальщиков, ранее задержанных после падения снега с крыши дома на младенца в коляске. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу суда.

"Постановлением Останкинского районного суда Москвы от 8 февраля 2017 года избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Закиржона Каримова, Обида Намозова и Жанпулата Халилова сроком до начала апреля текущего года каждому", - говорится в сообщении.

Их подозревают в совершении преступления, которое предусмотрено статьей "Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека".

Сам инцидент произошел 4 февраля на улице Палехской. Во время чистки кровли на коляску с грудным ребенком упал снег. Пострадавший младенец был госпитализирован в медицинское учреждение.

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