Крымские татары попросили ООН признать полуостров частью России

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Россия передала ООН обращение от крымско-татарской общественной организации "Къырым бирлиги", в которой звучит призыв признать, что присоединение полуострова к Российской Федерации не противоречит нормам международного права. Также авторы документа попросили добиться отмены санкций, которые были введены западными странами.

Крымско-татарская общественная организация "Къырым бирлиги" призвала ООН признать, что присоединение Крыма к России не противоречит нормам международного права, передает ТАСС. Это обращение приложено к письму, которое направил постпред России при ООН Виталий Чуркин председателю 71-й сессии Генеральной Ассамблеи Питеру Томсону.

Также "Къырым бирлиги" просит у всемирной организации осудить блокаду полуострова и добиться отмены санкций, которые были введены западными странами.

Обращение было принято на съезде общественной организации в Симферополе 10 декабря 2016 года. В нем отмечается, что силовой переворот на Украине в 2014 году стал серьезным событием "с той точки зрения, что он поставил под угрозу свободу, жизнь и безопасность населения Крыма". Таким образом, власти Крыма приняли правильное решение о выходе из состава Украины и о присоединении к России, говорится в документе.

Кроме того, авторы обращения напомнили, что международное право "не устанавливает никаких запретительных правил, касающихся вопросов сецессии" и указали на недопустимость подмены этого понятия, подразумевающего выход субъекта из состава государства, аннексией.

В 2014 году США, страны Евросоюза и ряд других государств ввели санкции против Россия после присоединения Крыма, а также из-за конфликта на юго-востоке Украины. В Кремле, в свою очередь, неоднократно заявляли, что считают закрытым вопрос статуса полуострова. Также там отмечали, что Россия не является стороной конфликта в Донбассе.