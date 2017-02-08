Драка со стрельбой на юго-востоке Москвы оказалась спецоперацией МВД

В МВД опровергли информацию о драке со стрельбой на юго-востоке столицы. На Краснодарской улице проводились специальные оперативные мероприятия. В полиции отметили, что очевидец увидел задержание человека и по ошибке решил вызвать правоохранительные органы на место происшествия.

Драка со стрельбой, которая произошла на Краснодарской улице в столице, оказалось спецоперацией полиции. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве.

"Данная информация не подтвердилась, по указанному адресу проводились оперативные мероприятия", - говорится в сообщении. Отмечается, что очевидец стал свидетелем задержания преступника и по ошибке решил вызвать полицию на место происшествия.

Ранее сообщалось, что на юго-востоке столицы произошла драка со стрельбой, в которой пострадал один человек.

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