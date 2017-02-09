В Париже четвертые сутки протестуют против произвола полиции

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В Париже уже четвертые сутки не прекращаются протесты против произвола полиции. Задержаны более 40 человек. Волнения начались после того, как полицейские с помощью дубинки изнасиловали 22-летнего соцработника марокканского происхождения.

В пригороде Парижа четвертые сутки продолжаются протесты против произвола полиции. Во время ночных погромов задержаны более сорока человек, в основном это подростки, передает "ТВ Центр".

Поводом к беспорядкам стал инцидент, произошедший еще на прошлой неделе. Четверо полицейских во время рейда по задержанию торговцев наркотиками, жестоко избили и надругались над 22-летним соцработником. Юноша марокканского происхождения получил серьезные травмы и пробудет в больнице по меньше мере два месяца.

Накануне его навестил президент страны Франсуа Олланд. После встречи молодой человек обратился к жителям с просьбой прекратить уличные выступления и "сохранять спокойствие и единство". Сейчас полицейским, превысившим свои полномочия, предъявлены обвинения, один из них арестован.