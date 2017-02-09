Палата общин одобрила запуск Brexit

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Нижняя палата британского парламента — Палата общин — приняла законопроект о выходе королевства из Евросоюза. В верхней палате голосование состоится 7 марта.

Палата Общин Великобритании приняла в третьем окончательном чтении законопроект о выходе страны из Евросоюза, сообщает "ТВ Центр". Документ о Brexit был поддержан подавляющим большинством голосов. Теперь он передан в Палату лордов.

Правительство Великобритании намерено до конца марта дать ход 50 статье Лиссабонского договора, которая инициирует процесс выхода из ЕС. Процедура продлится два года. Ожидается, что финальное голосование в верхней палате Британского парламента может состояться 7 марта.