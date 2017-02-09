В столичный регион пришло потепление

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Облачная погода с небольшим снегом ожидается в четверг в Москве и Подмосковье. Температура воздуха в столице составит около 4-6 градусов ниже нуля, в области будет до семи градусов мороза.

Сильные морозы уходят из центральной части России на Урал. В Оренбуржье столбики термометров опустились до минус 32. Занятия в школах отменены. На трассах МЧС развернуло мобильные пункты обогрева, передает "ТВ Центр".

В Челябинской области на помощь жителям замерзающего поселка Куйбышев пришли военные. Холода стали причиной коммунальной аварии. Более ста домов остались без света и тепла в 40-градусный мороз. До окончания ремонтных работ, энергоснабжение обеспечивает расчет мобильной электростанции.

В Крыму ледяной дождь и сильный ветер привели к многочисленным обрывам линий электропередачи. Без света остаются около 7 тысяч человек. Обесточены 35 населенных пунктов. Ремонтные бригады работают круглосуточно. К ликвидации последствий непогоды привлечены более 200 человек и почти 70 единиц техники.