Опубликовано письмо организатора терактов 11 сентября Бараку Обаме

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В США обнародовали письмо главного организатора терактов 11 сентября 2001 года Халида Шейха Мохаммеда, адресованное экс-президенту Бараку Обаме. В нем содержатся обвинения в адрес Вашингтона и объяснение причин, по которым были совершены теракты.

Главный обвиняемый по делу о терактах 11 сентября 2001 года Халид Шейх Мохаммед написал письмо бывшему президенту США Бараку Обаме. Выдержки из него приводит американское издание Miami Herald.

Заключенный написал письмо еще в январе 2015 года, однако руководство тюрьмы отказалось отправить его. Позже его адвокат подал ходатайство о доставке корреспонденции, и год спустя судья дал на это согласие.

В письме Мохаммед называет Обаму президентом "страны угнетения и тирании". "Это не мы начали против вас войну в день 9/11. Это вы сами и ваши диктаторы в нашей стране", - считает он.

"Если вы приговорите меня к смерти, я с еще большей радостью встречу Аллаха и его пророков, увижу своих добрых друзей, которых вы несправедливо убили по всему миру, и увижу шейха Усаму бен Ладена", - пишет Мохаммед.

11 сентября 2001 года два самолета врезались в башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, третий упал на здание Пентагона и еще один разбился в окрестностях города Шэнксвилль, штат Пенсильвания. В результате трагедии погибли почти три тысячи человек.

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