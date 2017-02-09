Боевики обстреляли сотрудников Красного Полумесяца в Алеппо

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Сотрудники сирийского общества Красного Полумесяца попали под обстрел в районе Аль-Хамадания на севере Алеппо. Один человек погиб, еще семеро получили ранения. Кроме того, среди погибших есть двое местных жителей, которые пришли получить помощь от гуманитарных организаций.

В четверг в одном из районов Алеппо обстрелу подвергся центр сирийского Красного Полумесяца по распределению помощи. Один из сотрудников погиб, еще семеро получили ранения, сообщает "ТВ Центр".

Кроме того, жертвами террористов стали двое мирных жителей, которые пришли на помощь персоналу гуманитарной организации. Атаку исламистов уже осудил комитет Международного Красного Полумесяца. Сотрудники миссий не должны быть мишенью, говорится в заявлении. Это нападение боевиков в Алеппо - первое с 19 января.

Тем временем российские военные продолжают оказывать помощь сирийцам. За сутки Центр по примирению враждующих сторон провел девять гуманитарных акций в провинциях Алеппо, Хомс, Эс-Сувейда и Дамаск. Жители получили девять тонн продовольствия и предметов первой необходимости.

Кроме того, российскими самолетами с использованием парашютных платформ в осаждённый исламистами Дейр-эз-Зор доставлено более 20 тонн гумпомощи, полученной сирийскими властями по линии ООН.