Умер вратарь футбольной сборной СССР Виктор Чанов

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Умер трехкратный чемпион СССР по футболу, вратарь Виктор Чанов. Об этом сообщила пресс-служба киевского "Динамо", за который голкипер играл с 1982 по 1990 годы. О причинах смерти не сообщается. Ему было 57 лет.

Трехкратный чемпион СССР по футболу, вратарь Виктор Чанов умер на 58-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе киевского футбольного клуба "Динамо".

"Глубоко скорбим и выражаем искренние соболезнования родным и близким покойного", - говорится в сообщении.

Виктор Чанов выступал в качестве голкипера "Динамо" с 1982 по 1990 годы, и провел в составе команды 202 матча. Также он сыграл 21 матч за сборную СССР. Чанов трижды становился чемпионом СССР, в составе "Динамо" стал обладателем Кубка Кубков в 1986 году. В сборной СССР голкипер стал вице-чемпионом Европы в 1988 году.

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