Израиль сообщил о перехвате выпущенных из Египта ракет

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По территории Израиля выпустили несколько ракет с территории Египта. Как сообщили в израильской армии, их перехватила и уничтожила система ПРО. С территории Синайского полуострова по израильскому курорту Эйлат было выпущено семь ракет, три из которых были уничтожены, остальные - разорвались за пределами города.

С Синайского полуострова была произведена серия пусков ракет в направлении израильского курортного города Эйлат. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на представителя армии Израиля.

"Несколько ракет было перехвачено и уничтожено системой ПРО "Железный купол", - сказала она.

Как сообщил представитель властей Эйлата, в направлении города было выпущено семь ракет. Три из них уничтожила система ПРО, четыре разорвались за пределами населенного пункта.

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