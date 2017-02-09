В шахте лифта московского ТЦ обнаружили тело мужчины

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В шахте служебного лифта торгового центра в Москве нашли тело мужчины с повреждениями, характерными для падения с высоты. СК назначил доследственную проверку.

Труп неизвестного мужчины со следами, характерными для падения с высоты, найден в шахте служебного лифта одного из торговых центров на Монтажной улице на северо-востоке Москвы. Об этом говорится в сообщении на сайте Следственного комитета.

В связи с инцидентом проводится доследственная проверка. Следователи осматривают место происшествия, опрашивают очевидцев и работников ТЦ, а также устанавливают личность погибшего.

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