В шахте лифта московского ТЦ обнаружили тело мужчины
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В шахте служебного лифта торгового центра в Москве нашли тело мужчины с повреждениями, характерными для падения с высоты. СК назначил доследственную проверку.
Труп неизвестного мужчины со следами, характерными для падения с высоты, найден в шахте служебного лифта одного из торговых центров на Монтажной улице на северо-востоке Москвы. Об этом говорится в сообщении на сайте Следственного комитета.
В связи с инцидентом проводится доследственная проверка. Следователи осматривают место происшествия, опрашивают очевидцев и работников ТЦ, а также устанавливают личность погибшего.
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