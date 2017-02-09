В МИД России рассказали о румынской угрозе

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Директор четвертого европейского департамента МИД Александр Боцан-Харченко заявил, что Румыния после размещения американских ПРО стала страной-форпостом, которая представляет угрозу для безопасности России. По словам дипломата, данное решение существенно осложнит взаимодействие и сотрудничество.

Румыния стала угрозой для безопасности России после размещения у себя американских систем ПРО. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на директора четвертого европейского департамента МИД Александра Боцан-Харченко.

"Что касается позиции Румынии, позиции руководства Румынии, которое превратило страну в форпост, то для нас это явная угроза. Румынской стороне об этом заявлено, в том числе, публично", - сказал он.

По его словам, эти решения направлены, в первую очередь, против России. Дипломат отметил, что это крайне усложнит взаимодействие и сотрудничество Москвы и Бухареста. Однако, по словам представителя МИД, необходимо сохранить и использовать те возможности, которые имеются в данный момент.

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