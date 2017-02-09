Литовкин: Киев использует в Донбассе послевоенную тактику бандеровцев

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Военный обозреватель ТАСС Виктор Литовкин заявил, что действия Киева на юго-востоке Украины повторяют тактику бандеровцев после Великой Отечественной войны. Гость программы "События.25-й час" объяснил, зачем украинские власти убивают лидеров ополчения в Донбассе.

Украинские власти пользуются в Донбассе тактикой бандеровцев в послевоенные годы. Об этом в эфире программы "События. 25-й час" рассказал военный обозреватель ТАСС Виктор Литовкин. Он также рассказал, для чего Киев уничтожает лидеров ополчения, и на какие действия хочет спровоцировать Россию.

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Программа "События. 25-й час"