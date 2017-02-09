Российские саперы разминировали железную дорогу под Алеппо

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В Алеппо российские саперы продолжают разминирование домов, улиц и социально значимых объектов. Сейчас полным ходом идет очистка от взрывоопасных предметов железнодорожных путей.

Поезд преодолевает расстояние в десяток километров за несколько минут. Сапёры продвигаются к железнодорожной станции Аль-Масульмия два месяца, передает "ТВ Центр". У специалистов это называется - на ощупь. Рельсы и шпалы заминированы столь плотно, что свободного места нет.

Саперы находят противопехотные мины. Заряд небольшой, рассчитан исключительно на поражение живой силы. В какой-то момент сапёры принимают решение задействовать спецтехнику. Мин с каждым метром все больше. Человеку здесь просто некуда ступить.

Робототехнический комплекс "Уран-6" разминировал Пальмиру, Алеппо. Теперь - пригороды большого города. Управляется дистанционно. Все сапёры укрываются за насыпью. Машина начинает работу.

Принцип работы прост - робот наезжает на мину, заряд детонирует. При каждом взрыве эта железная коробка буквально подпрыгивает, но продолжает движение. Чем ближе к станции, тем серьезнее заряды. Противопехотные мины сменяют противотанковые и фугасы. Вес каждого такого - три килограмма.

К фугасам ведут гирлянды. Сапёры, очевидно, очень любят праздники, например, Новый год. Потому что в их профессиональной речи вместе с гирляндой встречается и фейерверк. Это значит - сам взрыв. Кстати, робота "Уран-6" прозвали комбайном.

Исторический момент — сапёры заходят на станцию Аль-Масульмия. Пустой полуразрушенный вокзал. Уходя, боевики забрали с собой все, что могли унести - столы, стулья, даже сантехнику. Железнодорожные составы уже вряд ли отправятся в путь. Террористы пытались взорвать и сжечь вагоны и паровозы. Теперь это не более чем металлолом. Аль-Масульмия - продолжение железнодорожной ветки Алеппо - Джебрин, движение по которой уже восстановлено. Тот участок также тщательно разминировали наши сапёры. Однако сам вокзал в Джебрине не пострадал от набегов боевиков. Потому сейчас принимает пассажиров. Ситуация в Аль-Масульмии куда сложнее. Скорее всего, на восстановление инфраструктуры потребуется много времени, а главное - средств.

Павел Прокопенко, Кирилл Макаров. "ТВ Центр", Сирия.