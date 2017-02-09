Взрыв на химическом заводе в Китае попал на видео

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В китайской провинции Аньхой прогремел взрыв на химическом заводе. В результате ЧП пострадали два сотрудника предприятия.

Мощный взрыв прогремел на химическом заводе в китайской провинции Аньхой, передает "ТВ Центр". Огненный столб взметнулся над многоэтажными домами и на 10 секунд стало светло, как днём. В результате ЧП пострадали два сотрудника предприятия. В срочном порядке они были доставлены в ближайшие больницы. Пожарным удалось взять ситуацию под контроль. Химического заражения прилегающих районов не произошло. По предварительной информации, причиной взрыва мог стать воспламенившийся ацетон.

