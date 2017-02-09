09:23, 09 февраля 2017

Серия ДТП парализовала МКАД

Теги:  мкад  авария  Происшествие  москва  дтп

Около десяти автомобилей столкнулись в нескольких авариях на МКАД. ДТП произошли на 12-14 километрах дороги. Пострадавших в результате аварий нет, движение дороги затруднено.

На 12-14 километрах МКАД произошла серия ДТП. Аварии парализовали движение на кольцевой автодороге, образовалась многокилометровая пробка, передает "Мослента". В результате инцидентов никто не пострадал.

В пресс-службе столичного управления ГИБДД подтвердили факт серии ДТП на данном участке дороги. Столичным водителям посоветовали выбирать пути объезда.

По версии РЕН ТВ и "360", одно из ДТП оказалось смертельным, погиб один человек.

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