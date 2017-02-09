Серия ДТП парализовала МКАД
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Около десяти автомобилей столкнулись в нескольких авариях на МКАД. ДТП произошли на 12-14 километрах дороги. Пострадавших в результате аварий нет, движение дороги затруднено.
На 12-14 километрах МКАД произошла серия ДТП. Аварии парализовали движение на кольцевой автодороге, образовалась многокилометровая пробка, передает "Мослента". В результате инцидентов никто не пострадал.
В пресс-службе столичного управления ГИБДД подтвердили факт серии ДТП на данном участке дороги. Столичным водителям посоветовали выбирать пути объезда.
По версии РЕН ТВ и "360", одно из ДТП оказалось смертельным, погиб один человек.
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