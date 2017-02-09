Путин раскритиковал западные СМИ

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Президент России Владимир Путин в своем поздравлении в честь 150-летия итальянской газеты La Stampa обрушился с критикой в адрес западных СМИ. Российский лидер заявил, что авторитетнейшие издания Европы превратились в орудие манипуляции общественным мнением. В то же время, La Stampa, по словам Путина, представляет традиционные ценности в журналистике.

Президент России Владимир Путин в своем поздравлении в честь 150-летия со дня выхода первого номера итальянской газеты La Stampa раскритиковал западные СМИ. Текст поздравления главы государства размещен на сайте Кремля.

Президент отметил, что для Европы всегда были традиционными такие ценности как свобода слова, непредвзятость и готовность предоставить любой точке зрения возможность найти свой путь к читателю. Однако, по словам Путина, в современные европейские ценности не всегда совпадают с традиционными.

"Авторитетнейшие СМИ превратились в орудие для манипуляции общественным мнением, где информационные войны стали повседневной реальностью, ангажированные СМИ предпочитают преподносить искаженную в угоду чьим-то интересам картину происходящего, где информационные вбросы стали рушить судьбы не только отдельных лиц, но и переписывать политический ландшафт целых государств", - заявил российский президент.

По его словам, La Stampa - издание, которое представляет традиционные ценности в журналистике. На страницах газеты высказываются люди с различными точками зрения. Издание делает возможными конструктивные дискуссии. Путин отметил глубокий всесторонний анализ событий, объективность и основательность оценок журналистов La Stampa.

"В вашей газете всегда работали настоящие мастера, искренне любящие и хорошо знающие своё дело, твёрдо следующие высоким принципам журналистской этики", - отметил президент России.

По словам Владимира Путина, профессиональная работа журналистов издания, а также их ответственная гражданская позиция помогают укреплять доверие и взаимопонимание между народами разных стран, и способствуют решению актуальных проблем современного общества.

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