В Новосибирске у школьной уборщицы изъяли полкилограмма героина

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Новосибирские полицейские задержали женщину, которая работала уборщицей в одной из школ города, по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Ее задержали с поличным, когда она попыталась забрать крупную "закладку".

В Новосибирске задержана уборщица одной из местных школ. Она подозревается в незаконном обороте наркотических средств в крупном размере, говорится в сообщении МВД по региону.

Женщину задержали с поличным, когда она готовилась забрать крупную "закладку" с наркотиком. В ходе осмотра места сотрудники полиции обнаружили и изъяли сверток с порошкообразным веществом, который был спрятан в пакет из-под семечек и закопан в снегу. Результаты исследования в экспертно-криминалистическом центре показали, что это героин общей массой 525 граммов.

Полиция установила, что подозреваемая приобрела партию наркотического средства с целью дальнейшего сбыта. Возбуждено уголовное дело.

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