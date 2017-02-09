Три человека погибли в ДТП под Можайском

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В результате лобового столкновения четырех автомобилей на Минском шоссе, в районе Можайска, погибли три человека. Еще двое получили тяжелые травмы.

В Можайском районе Подмосковья произошло лобовое столкновение четырех машин. В результате ДТП погибли три человека, еще двое пострадали.

Как сообщает ТАСС, авария произошла около восьми утра на 105-м километре Минского шоссе. Внедорожник выскочил на "встречку", где столкнулся с двумя легковыми автомобилями и микроавтобусом.

На месте работают сотрудники ДПС, которые устанавливают причины аварии.