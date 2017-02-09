В Иркутской области задержали мэра одного из районов

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Мэра Тайшетского района Иркутской области Александра Величко задержали на его рабочем месте в здании администрации после утренней планерки. Как пишут СМИ, чиновник может быть причастен к уголовному делу о хищении при обустройстве муниципальных артезианских скважин.

Мэр Тайшетского района Иркутской области Александр Величко задержан в четверг утром на своем рабочем месте после утренней планерки. По данным "Интерфакса", в настоящее время там проводится обыск, идет выемка документов.

Величко могли задержать в рамках уголовного дела о хищении при обустройстве муниципальных артезианских скважин. В 2011 году администрация Тайшетского района предоставила ООО "ВАВ" в аренду земельные участки для бурения артезианских скважин. Позже выяснилось, что скважины ранее уже были обустроены мэрией города за счет бюджетных средств на основании муниципального контракта.

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