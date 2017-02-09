10:10, 09 февраля 2017

Футболиста Чанова жестоко избили за несколько недель до смерти

Теги:  Спорт  футбол  смерть  украина

Скончавшийся в Киеве известный советский футболист Виктор Чанов был избит за несколько недель до своей смерти. Неизвестные напали на него в окрестностях украинской столицы. С черепно-мозговой травмой Чанова доставили в больницу, где провели сложную операцию.

Вратарь сборной СССР по футболу Виктор Чанов за несколько недель до смерти был избит в окрестностях Киева. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

Нападение произошло 20 января. Неизвестные остановили его автомобиль, после чего избили легендарного футболиста. С множественными повреждениями, в том числе черепно-мозговой травмой, он был доставлен в больницу, где перенес операцию.

О смерти Виктора Чанова стало известно в четверг. Ему было 57 лет.

Чанов выступал в качестве голкипера "Динамо" с 1982 по 1990 годы, и провел в составе команды 202 матча. Также он сыграл 21 матч за сборную СССР.  Трижды становился чемпионом СССР.

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