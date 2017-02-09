Убитого в Донецке комбата Гиви похоронят рядом с Моторолой

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Командира батальона "Сомали" Михаила Толстых, известного, как Гиви, похоронят на кладбище "Донецкое море" рядом с Арсеном Павловым (Моторола). Об этом сообщает Life со ссылкой на свои источники.

В Донбассе обостряется обстановка на линии фронта. Об этом сообщают власти самопровозглашенных республик, передает "ТВ Центр".

Украинские военные постоянно обстреливают населенные пункты. Огонь ведется из тяжелой артиллерии и минометов. Известно о жертвах среди мирного населения, но их точное количество уточняется. Десятки домов разрушены. Во многих поселках нарушено энергоснабжение.

Тем временем, в ДНР в четверг траур в связи с гибелью командира батальона "Сомали" Михаила Толстых, известного под позывным "Гиви".

Лидер ополчения был убит накануне утром в собственном кабинете. Местные власти назвали произошедшее терактом и обвинили во всем украинские спецслужбы. Похороны Толстых пройдут в пятницу. По данным Life, его похоронят рядом с другим убитым ополченцем — Арсеном Павловым, известным как "Моторола".