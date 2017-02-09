Джеффа Сешнса утвердили на должность генпрокурора США

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Сенат США в четверг утвердил кандидатуру Джеффа Сешнса на должность генпрокурора. Сам он назвал дебаты, развернувшиеся вокруг него, "жестким отбором".

Президент США Дональд Трамп завершил формирование своего кабинета. Имена 24 человек официально объявили в Белом Доме. Но даже половину из них до сих пор не одобрил Конгресс. Кандидатов жестко критикуют демократы, отмечает "ТВ Центр".

Лишь после долгих обсуждений на должность генпрокурора утвердили Джеффа Сешнса. Голоса сенаторов разделились почти поровну - 52 "за" и 47 "против". Трамп обвинил демократов в том, что они мешают работе его администрации. Те, в свою очередь, назвали нового президента "некомпетентным", и заявили, что не намерены с ним сотрудничать, пока его политика не изменится.

Среди главных разногласий - вопрос о налаживании отношений с Москвой. В Конгресс внесли законопроект, который не позволит главе государства единолично отменить санкции в отношении России.