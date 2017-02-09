Росгвардия проведет собственную оружейную выставку

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Командование Росгвардии приняло решение о проведении собственного военного салона. Мероприятие по масштабам будет сопоставимо с выставкой вооружений и спецтехники "Интерполитех" и форумом "Армия". Первая выставка Росгвардии запланирована на май 2017 года. Она пройдет в Подмосковье.

Росгвардия намерена проводить собственную оружейную выставку. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на командование Федеральной службы войск национальной гвардии.

По масштабам мероприятие будет сопоставимо с выставкой вооружений и специальной техники "Интерполитех" и форумом "Армия". Как уточнил первый замглавы Росгвардии генерал-полковник Сергей Меликов, желание провести отдельную выставку вызвано желанием организовать узкоспециализированный салон.

"Интерполитех" - больше полицейская выставка. Мы же делаем упор на войсковое вооружение. Мы хотим не просто показать образцы техники, которые стоят на вооружении, продемонстрировать их возможности, но и на практике изучить возможности того, что сегодня нам готова предложить промышленность. Поэтому салон будет иметь как открытую, так и закрытые части", - сказал он.

Проведение мероприятия запланировано на 25-26 мая 2017 года. Где именно состоится выставка пока неизвестно, однако не исключено, что это будет подмосковный Красноармейск, 14-я площадка полигона Федерального казенного предприятия "НИИ "Геодезия".

Ранее на этом же полигоне в рамках форума "Интерполитех" проходил показ образцов вооружения, спецтехники и специальных средств. Кроме того, на нем проводились тактико-специальные учения подразделений МВД и внутренних войск.

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