Зачинщики беспорядков в Париже получили 6 месяцев тюрьмы

Теги: Беспорядки избиение париж

В пригороде Парижа не утихают массовые беспорядки после резонансного задержания сотрудниками полиции эмигранта из Марокко. Правоохранителям уже предъявлены обвинения. Но разъярённая толпа, похоже, не верит в справедливость расследования и наглядно демонстрирует нежелание мириться с произволом властей.

Звук полицейских сирен в Онэ-су-Буа, если и смолкает, то совсем ненадолго. Чтобы успокоить взбунтовавшийся пригород, власти вводят особые меры безопасности, сообщает "ТВ Центр".

После нескольких дней, а точнее, ночей массовых беспорядков на территории коммуны дежурят спецотряды полиции. Власти предупредили местных жителей: любые нарушения правопорядка будут жестко пресекаться.

Четвертые сутки под Парижем громят витрины магазинов и кафе, жгут припаркованные на улице автомобили. И без того неспокойный район буквально сдетонировал после случившегося здесь в прошлый вторник — четверо полицейских, не смущаясь свидетелей, избивают лежащего на земле мужчину. Позднее родственники пострадавшего расскажут прессе шокирующие подробности.

"Они знали угол, где камера не покажет, что именно они делали. Мой брат говорит, что полицейские надругались над ним и смеялись, видя, как он истекает кровью", - рассказал сводный брат пострадавшего Йохан Лувель.

Его фото теперь не сходит с телеэкранов. 22-х летний француз марокканского происхождения по имени Тео родился и вырос в Онэ-су-Буа, здесь же в качестве сотрудника социальной службы работал с трудными подростками. А их в этом пригороде немало.

Квартал "Роза ветров", как его называют местные жители, — это скопление однотипных многоэтажек. Строили их в 1970 году, как жилья для сотрудников завода Citroen. В 2017 году здесь 30%, и это официальные цифры, носят статус иммигранта, а безработица в два раза выше, чем в среднем по стране.

Сам соцработник якобы тоже трудился на благо весьма специфической части социума - местной банды наркодилеров. При задержании активно сопротивлялся. Поэтому, говорят на допросах полицейские, к нему и применили силу. Все остальное - случайность, мол, сам упал на дубинку. Но когда медики подтвердили факт изнасилования, стало понятно: замять скандал не получится. Спасать опороченную репутацию Министерства внутренних дел теперь решил лично президент Олланд, приехав в больницу к Тео. Под пристальным взглядом гостя пострадавший просит прекратить столкновения. Но, похоже, впустую. Из пригородов протест перебирается в самый центр столицы.

Сожженные мусорные баки, разбитые кассовые аппараты на ближайшей станции метро - вот так в ночь на четверг выглядит бульвар Бельвиль.

И хотя зачинщикам обещают суровое наказание (двое из тридцати арестованных в Онэ-су-Буа уже получили полгода тюрьмы), число сторонников созданного в соцсетях движения "Справедливость для Тео" только растет. Рядом с его именем на разбитых витринах теперь целый список пострадавших от полицейского произвола. И о каждом обещают громко напомнить французским властям еще не раз.

Екатерина Выскребенцева, Евгений Полойко. Европейское бюро "ТВ Центра", Париж, Франция.