СПЧ урегулирует вопрос ношения хиджабов в школах

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Совет по правам человека при президенте готовит доклад с предложениями о законодательном регулировании права школьников на ношение религиозной атрибутики. Действующий закон делегирует право определять внешний вид школам. Ранее Верховный суд дважды подтверждал права регионов на запрет хиджабов.

Члены Совета по правам человека готовят лингвистическое определение, что такое "светское образование", и почему оно не дает религии проникать в учебные заведения. Как пишет газета "Известия", это необходимо для того, чтобы в дальнейшем закрепить право ношения хиджабов в школах.

В настоящее время внешний вид учеников регулируют сами школы, согласно закону "Об образовании" и стандартам, утвержденным в регионах.

По мнению одного из членов совета Александра Брода, для некоторых регионов следовало бы сделать исключение и разрешить ношение традиционной религиозной одежды, например, для территорий с преимущественно мусульманским населением.

Ранее Верховный суд подтвердил запреты, принятые на ношение хиджбов на Ставрополье и в Мордовии.

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