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Владимир Путин поздравил работников и ветеранов гражданской авиации с профессиональным праздником. По словам президента, от их знаний и опыта зависит безопасность полётов, а также развитие всего авиатранспортного комплекса.

В России отмечается День гражданской авиации. Работников и ветеранов отрасли с праздником поздравил Владимир Путин, передает "ТВ Центр".

Президент подчеркнул, что от их знаний и опыта зависит безопасность полётов, а также развитие всего авиатранспортного комплекса. Глава государства отметил выдающийся вклад учёных, конструкторов, пилотов и других специалистов.

Благодаря им, Россия входит в список ведущих авиационных держав мира. Полный текст поздравительной телеграммы опубликован на сайте Кремля.